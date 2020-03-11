شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «زعلانة جدًا من الناس اللي بتقول إننا مخبيين الإصابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ، معلنة عن وصول أول دفعة للكواشف السريعة عن فيروس «كورونا» غدًا والتي تُظهر الإصابات بالفيروس خلال 30 دقيقة فقط.

وتابعت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، قائلة: «بزعل جدًا من الناس اللي بتقول إن عندنا إصابات بكورونا وبنبخي»، مؤكدةً أن هذا غير صحيح.

كمات كشفت الوزيرة عن سلبية تحاليل 26 حالة كانت حاملة لفيروس كورونا، وأنهم في طريقهم إلى التعافي، ولكن سيتم عزلهم أولًا لمدة 14 يومًا للتأكد من شفائهم.