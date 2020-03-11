شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 48 أجنبيًا غادروا الأقصر بعد اكتشاف سلبية تحاليلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدول المنخفضة الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك دولا أوروبية بها أعداد مرتفعة من الإصابات.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن الإصابات تبدأ مرتفعة ثم تأخذ في الانخفاض مثلما حدث في الصين وكوريا الجنوبية، مؤكدة وجود إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ.

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ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية تُطالب بمنع الطيران بين الدول، ولكن طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية.

كما كشفت «زايد» عن وصول أول دفعة للكواشف السريعة غدُا والتي تُظهر الإصابات بفيروس كورونا خلال 30 دقيقة فقط، مؤكدة اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» لم يظهر عليها الأعراض المعروفة عن الفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة سلبية نتائج تحاليل 26 حاملًا لفيروس كورونا، مشددة على أنه سيتم عزلهم لمدة 14 يومًا للتأكد من الشفاء، كاشفة عن مغادرة 48 أجنبيًا لمحافظة الأقصر بعد اكتشاف سلبية تحاليلهم.