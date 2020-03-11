شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. تعرف على عقوبة ترويجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمنح المدارس إجازة الخميس المقبل جاء بناء على قرار من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك فئات تروج شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا لنشر البلبلة بين المواطنين»، مؤكدا أن المادة 188 من قانون العقوبات ينص على عقوبات واضحة لكل مروجي الشائعات تصل للحبس لمدة سنة والغرامة المالية.

وأوضح أن قانون جرائم الإنترنت يغلظ العقوبات تجاه ترويج الشائعات حيث تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.