شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: إنقاذ آثار النوبة أعظم حملة في العالم لإنقاذ التراث الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن حملة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» لإنقاذ آثار النوبة، تعد أعظم إنجاز ثقافى في مجال الآثار في العصر الحديث، مثمنا الشراكة القوية بين مصر والمنظمة الأممية على مر التاريخ .

جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إطلاق حملة إنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع «يونسكو»، اليوم الثلاثاء، بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور 25 سفيرا أجنبيا ونخبة من المسئولين والأثريين .

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وقال العنانى إن حملة إنقاذ آثار النوبة هي أكبر حملة دولية لإنقاذ آثار في تاريخ العالم شاركت فيها أكثر من 50 دولة، وأضافت الكثير لمنظمة اليونسكو، موجها الشكر لسفراء تلك الدول والمشاركين في الاحتفال .

ولفت إلى أنه في عام 1959 دعت منظمة اليونسكو لعقد مؤتمر يضم مندوبي الدول ورؤساء البعثات الأثرية في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة إنقاذ آثار النوبة بناء على طلب مصر من المنظمة، وفى 8 مارس عام 1960 وجه المدير العام لليونسكو «فيتر ونيزي» نداءً عالميا لإنقاذ آثار النوبة، وكانت بداية إسهام المنظمة في الحملة الدولية لإنقاذ هذه الآثار ومعبدى أبوسمبل من الانغمار بمياه النيل عند بناء سد أسوان، واستمرت الحملة 20 عاما نقل خلالها 22 معلمًا وأثرا معماريا من مكانه

وأكد أن عملية الإنقاذ تعد أحد المشروعات الدولية التي تكاتفت فيها دول العالم تحت مظلة اليونسكو وتكلفت حوالى 40 مليون دولار وشارك في عملية الإنقاذ 5 آلاف ما بين أثرى ومهندس وعامل، واستغرقت تلك العملية حوالى 4 سنوات ونصف حتى تم إعادة افتتاح المعبدين في 22 سبتمبر 1968.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه عقب عملية الإنقاذ أهدت مصر عددا من المعابد والآثار لشعوب عدد من الدول التي ساهمت في عملية الإنقاذ، تقديرا منها لتلك الحملة للحفاظ على آثار مصر.