شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية يدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة قبل تداول مقاطع فيديو غير حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداوُل مقاطع الفيديو غير الحقيقية، مشيرا إلى أنها لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق.

وأوضح المتحدث في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة مساء الثلاثاء، أن هذا يأتي «تعليقاً على الفيديو الهزلي غير الحقيقي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والمُتضمِّن مداخلة هاتفية يُدَّعى أنها منسوبة للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أحد البرامج الحوارية».