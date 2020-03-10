"قراران من وزارة العدل لمواجهة كورونا وحكاية مقتل الكاميروني".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني: تشكيل فريق بحث لفحص فيديوهات التنمر على شاب أسيوي بسبب "كورونا"

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، على تشكيل فريق بحث أمني لفحص مجموعة من الفيديوهات التي تُظهر تعرض شاب أسيوي للتنمر والمضايقات على الطريق الدائري، بسبب الخوف من فيروس كورونا المستجد.

مصاب بطلق ناري.. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب في العياط

طلبت نيابة العياط، اليوم الثلاثاء، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية في العثور على جثة شاب فل منطقة العياط؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

قراران من وزير العدل داخل المحاكم لمواجهة "كورونا"

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.

حبس زياد العليمي سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، بحبس المحامي زياد العليمي سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

في يوم واحد.. ضبط 9 تشكيلات عصابية و295 قضية مخدرات بالمحافظات

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 215 قطعة سلاح ناري، 295 قضية مخدرات وتنفيذ 84454 حكم قضائي متنوع.

"خاض في عرضي والعرض مفيهوش سماح".. حكاية مقتل "الكاميروني" على يد صديقه

في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، أحضر "الحمد. م"، 31 سنة، سائق، لزوم السهرة (زجاجة بيرة، وحشيش، وفاكهة) وجلس برفقة صديق عمره "محمود. أ"، 33 سنة، ممثل مغمور، داخل منزله، يتبادلان الحديث معًا؛ وبعدما تناولا ما أحضره، خاض "محمود" في عرض صديقه بالقول، فاستشاط "الحمد" غضبًا، فسحب سكين الفاكهة، ووجه له عدة طعنات في أنحاء جسده، ثم ذبحه.

الداخلية: نقل 27 سجينًا بالقرب من إقامة ذويهم.. وخروج 3 آخرين للتمتع بفترة الانتقال الخارجية

وافق قطاع السجون، على نقل 27 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم ورفقة ذويهم بالسجون المختلفة مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي

محكمة النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث العدوة" إلى 24 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة طعون المتهمين في قضية أحداث "عنف العدوة"، على أحكام السجن المشدد، لجلسة 24 مارس.

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين 2020

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق على فتح باب قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين 2020.

قتلت زوجها ب"الفياجرا".. المؤبد لربة منزل وعشيقها في الظاهر

قضت محكمة جنايات الظاهر، اليوم الثلاثاء، بالمؤبد لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها بمنشط جنسي داخل منزله بالظاهر.

كانت قوات أمن القاهرة ألقت القبض على ربة منزل تدعى "نسرين"، في اتهامها بقتل زوجها "مندوب مبيعات بإحدى الدول العربية" عن طريق وضع 20 حبة فياجرا في الشوربة على مدار يومين، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه ووفاته.