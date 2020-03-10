مستشار الحكومة: 48 أجنبياً غادروا الباخرة النيلية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مغادرة 48 شخصًا من الأجانب الذين كانوا على الباخرة السياحية التي اكتشف عليها إصابة ٤٥ حالة بفيروس كورونا في الأقصر.

جاء ذلك في تدوينة عبر حساب "يونس" على موقع "فيسبوك" مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر إن الـ 48 أجنبياً توجهوا إلى مطار الأقصر، وتنوعت جنسياتهم بين فرنسيين وأمريكيين وكندي وماليزي.

كانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم ضمن الحالات التي اكتشف إصابتها على الباخرة السياحية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.