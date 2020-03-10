رئيس "مستقبل وطن" الجديد يصل مقر الحزب.. و"رشاد" في استقباله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والرئيس الجديد لحزب (مستقبل وطن) إلى مقر الحزب لاستلام مهام منصبه، اليوم الثلاثاء.

كان في استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات الحزب الذين ثمنوا الفترة التي قادها المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظيمياً وحزبياً.

وعقب استقباله، عقد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، جلسة ودية مع عدد من أعضاء الأمانة المركزية، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحزب في قيادة الإجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءا من الأحد المقبل.

وقال عبدالرازق -في كلمته خلال الجلسة- إن القادم لم يكن ينتظر مناصب ولا من رحل كان متمسكاً بمناصب.

وأضاف أنه يتشرف بتواجده ضمن كوكبة وطنية مخلصة، مشيرا إلى أن الجميع يجمعهم هدف سام هو خدمة هذا الوطن.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد الأول من أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان، حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969م ثم تم تعيينه بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م.

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وانتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في عام 1978م وتدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم أصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.

وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.

كان عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الاطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وشارك فى إدارة الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شارك المستشار عبد الوهاب فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الجماعة الإرهابية، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخى" من قبل عناصر الجماعة الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب آنذاك.

ويحظى المستشار عبد الوهاب بحب واحترام زملائه، ويتميز بالهدوء والالتزام بالتقاليد القضائية، كما أن تنقلاته بين جميع الهيئات القضائية على مدار سنوات عمله أكسبته خبرات قانونية كبيرة جعلته من القضاة المميزين بالمحكمة.