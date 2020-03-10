انتشار فرق التعقيم في مطار القاهرة لمكافحة "كورونا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، تعقيم صالات السفر والوصول، وخطوط سير الحقائب وعربات نقلها، وصفوف السفر والجوازات ومداخل ومخارج الصالات، وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين.
وتأتي عمليات التعقيم في مطار القاهرة ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت الثلاثاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
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