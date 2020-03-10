النقل: توزيع كمامات على العاملين والركاب بالمترو والسكة الحديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، توزيع كمية كبيرة من الكمامات الطبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط المزدحمة، وكذلك على مرتادي المترو في أوقات الذروة والمحطات المزدحمة، ضمن خطتها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة، فضلا عن توزيع الكمامات على العاملين بالمحطات وأيضاً الخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر، وعلى أرصفة المحطات وداخل القطارات.

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كانت الشركة نشرت ملصقات بجميع المحطات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وإذاعة تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.

كما واصلت هيئة السكك الحديدية الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، إذ تم توزيع ١٠٠٠ كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط المزدحمة، كما تواصل الهيئة تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذلك تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة.

وأضافت في بيان اليوم، أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر، وكذا التأكيد على تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، ونشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه.