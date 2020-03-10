أخبار مصر | "سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها قد بدأت في توزيع ما يزيد عن 1000 كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط المزدحمة.

وأوضحت انها تواصل تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة.

كما يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر، وكذا التأكيد على تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، كما استمرت الهيئة في نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته.