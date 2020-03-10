أخبار مصر | لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل انتخابات الصحف القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل انتخابات الصحف القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها يوم الخميس 12 مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، إلى يوم الأحد 15 مارس، بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المُعلن عنها من قبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء نظرًا للظروف الجوية المتوقعة الخميس القادم التي تشير إلى احتمالات هبوط عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية، في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.