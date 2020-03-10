شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إزالة 30 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تتابع تطورات فيروس كورونا بشكل لحظي.

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وتابع غراب خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «يجب تجنب الممارسات الخاطئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا»، مؤكدًا متابعة العاملين بمصانع العاشر من رمضان بشكل دوري.

وحول التعديات على أراضي الدولة بالشرقية قال غراب «تم إزالة 30 ألف حالة تعدي على الأراضي من إجمالي 72 ألف حالة منذ عام 2015»، مشيرا إلى أنه تم إزالة ألفي حالة تعدي خلال شهر فبراير.

ولفت إلى أن 26 ألف مواطن تقدموا لتقنين أوضاعهم، وثبت جدية 15 ألف حالة.