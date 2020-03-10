شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: تأجيل انتخابات أ ش أ وروزاليوسف بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت الهيئة الوطنية للصحافة تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراءها يوم الخميس 12 مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع إلى يوم الأحد 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

ويأتي ذلك نظراً للظروف الجوية المتوقعة الخميس المقبل، التي تشير إلى احتمالات هبوط عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.