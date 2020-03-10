شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلات بسبب «مرض شديد».. وما علاقتها بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع تفشّي فيروس «كورونا» عالميًا، بالفنانين إلى وقف حفلاتهم الغنائية بشكل مؤقت، تكاتفًا مع الأوضاع المتوترة وتزايد أعداد الوفيّات يومًا بعد الآخر، إذ إن تجمعات الجماهير تتسبب في سرعة انتقال المرض الوبائي، حسب منظمة الصحية العالمية، إذ وصفت المرض بـ«ينتقل من شخص لآخر.. المرض مُعدٍ».

وآخر هؤلاء الفنانين، هي المغنية والاستعراضية الأمريكيّة مادونا، ذات الـ61 عامًا، والتي ألغت المحطتان الأخيرتان من جولتها الأخيرة في فرنسا، منذ ساعات، فكان من المُقرر إطلاقها اليوم الثلاثاء وغدًا، ذلك استجابة منها إلى قرار الحكومة الفرنسية، في الـ29 فبراير الماضي، بمنع التجمعات الحاشدة، المُستقبلة لأكثر من 5 آلاف شخص، في محاولة للحد من المرض والحفاظ على صحة المواطنين.

وقدمّ مسؤولو الحفل الاعتذار بعد «تخييب آمال الجماهير»، حسب الموقع الإخباري الأمريكي «Foxnews»، مُناشدين جمهور الحفل استرجاع التذاكر والحصول على أموالهم، لم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، ويبدو أن إلغاء حفلاتها واقع أصابها مؤخرًا، ففي اليوم الثاني من شهر مارس الجاري، ألغت المغنية حفلًا، إثر تعرّضها إلى تمزّق بركبتها، بعدما سُحب كرسي من أسفلها عن طريق الخطأ.

وتسبب الحادث، الذي وقع في حفلها الغنائي آواخر فبراير الماضي، انفجارها في البكاء على المسرح من شدة الألم، بعد سقوطها أرضًا أثناء تأديتها حركة استعراضية، وأكدت مادونا عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» أنها في حاجة إلى ملازمة الفراش بضعة أيام، بعِلة العودة بحفلاتها والابتسامة تملأ ثغرها، مُقدمة الشكر إلى جمهورها الباريسي على تفهم الوضع.

وفي منتصف يناير الماضي، تكرر الإلغاء لحفلها في مدينة لشبونة البرتغالية لكن هذه المرة قبل دقائق، وتحديدًا 45 دقيقة، واعتذرت مُغنية البوب بهدف الاستماع إلى صوت جسدها وحاجتها إلى الراحة، إذ وجهت رسالتها عبر إرسال «إيميل» إلى جمهورها، وجاء به «نأسف لإبلاغك بأن مادونا غير قادرة على إحياء الحفل هذا المساء»، وعادت تعتذر عبر «انستجرام» إلى مُحبيها: «آسفة اضطررت إلى إلغاء الليلة، ولكن يجب أن أستمع إلى جسدى والراحة».

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يسبقها بأشهر، إلغاء 3 حفلات اتفقت على إطلاقها في ولاية بوسطن الأمريكية، وفقًا لصحيفة «اندبندنت» البريطانية، لافتة إلى أن الأطباء نصحوها بالراحة، لذا هي تسعى إلى تنفيذ أوامرهم، من أجل تجنبها «آلامها الشديدة»، دون إيضاحها أي علّة تصيبها، لافتة إلى أن الأطباء طالبوها بأخذ يومًأ كاملًا بعد كل حفل حتى تتماثل للشفاء، وقالت مادونا: «أرجوكم سامحوني على إلغاء غير متوقع للحفل.. الحفلات تبث السعادة داخلي وإلغائها بمثابة عقاب لي لكن الألم الذي يحل بي شديد وعليّا الاستراحة».

مايلي سايرس خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2015. - صورة أرشيفية

على الجانب الثاني، ألغت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، منذ ساعات، حفلًا لصالح ضحايا حرائق الغابات في استراليا، بعدما أتت الحرائق على حوالي 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والحدائق، سبتمبر الماضي، وجاء إلغائها الحفل بأستراليا إلى انتشار «كورونا» واستجابة من ناحيتها إلى التحذيرات العالمية التي تمنع التكدسات السكانية بمناطق مُحددة، حسب كلماتها.

قالت «سايرس» عبر «تويتر»: «مُحبطة بشدة لأنني لست هناك، لكن عليّا التصرف بشكل صحيح من أجل حماية وأمان فريقي، ولا تزال فكرة التبرّع لأستراليا قائمة.. أنا أسفة لكن سأعود قريبًا»، وسبق تدوينتها تلك أُخرى: «نظرًا لتوصيات السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية والدولية، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة واستجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض».

في نهاية فبراير، ألغت فرقة البوب الكورية الجنوبية «BTS»، أربعة حفلات كان من المقرر إطلاقها في مدينة سيول الكورية، منعًا للتسبب في إصابة جماهير حفلهم بالـ«كورونا».. وأعلنوا خلال بيان أسباب التراجع عن الحفل، قائلين: «لم يكن هناك مفر من إلغاء الحفلات، ولا يمكن توقع الوباء»، مُتابعين: «نأسف لإعلان إلغاء الحفلات الموسيقية التي كانت ستحييها الفرقة في سيول في الفترة ما بين 11 و19 إبريل في أستاد سيول الأولمبي، وكان من المقدّر أن يحضرها أكثر من 200 ألف شخص».

وعلى المستوى العربي، قرر اليوم الفنان تامر حسني إيقاف حفلاته خلال شهري مارس وإبريل، وقال عبر «فيسبوك»: «حرصًا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية.. تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر إبريل ٢٠٢٠ ونرجو من الجميع إتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامه الأفراد والمجتمع»، وتم تأجيل حفل الفنانة إليسا في العراق بسبب الفيروس، في اليوم الثاني من مارس الجاري، وتستمر رحلة التأجيلات والإلغاءات للحفلات لحماية الأرواح.

وصل أعداد المصابين في فرنسا إلى 1166 حالة حتى يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس»، وبذلك تصبح ثاني أكبر دولة أوروبية بعد إيطاليا بأعداد مُصابي كورونا، في حين أعلنت وزارة الصحة في استراليا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 100 حالة، وسجلت كوريا الجنوبية، حتى يوم السبت الماضي، 7 آلاف و41 إصابة و46 وفاة.. ومنذ يومين، لفتت منظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من 3000 شخص من الفيروس، معظمهم في الصين.