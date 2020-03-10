شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل محمد حماقي في الإسكندرية بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل حفل الفنان محمد حماقي، والذي كان مقررا إقامته بمقر الأكاديمية بأبي قير يوم الجمعة المقبل.

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ويأتي قرار تأجيل حفل «حماقي» تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على حياة المواطنين.

ووجه رئيس الأكاديمية العربية بتأجيل جميع حفلات التخرج التي كان من المقرر إقامتها يومي الأحد والاثنين القادمين لتوقيت لاحق، لذات السبب المشار إليه.

في سياق متصل، قرر عبدالغفار تعليق الدراسة بجميع المراحل «البكالوريوس والدراسات العليا» بكافة أفرع الأكاديمية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى السبت ١٤ مارس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.