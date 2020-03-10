شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير عباس كامل يزور جنوب السودان ويسلّم سلفاكير رسالة من السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، زيارة، الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها بالرئيس سلفاكير ميارديت، وسلّمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك.

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كما التقى الوزير عباس كامل بـ رياك مشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، حيث تناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام، وتعيينه نائبًا أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

كما قام على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كلا من مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت جلواك مانيبي، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، قدم الرئيس كير الشكر لمصر على المساعدات التي تم تقديمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وكذلك المساعدات الطبية لمواجهة آثار السيول والفيضانات في جنوب السودان.