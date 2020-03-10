شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة تستغرق 48 ساعة.. وزير خارجية عمان يستقبل سامح شكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة للسلطنة تستغرق يومين.

وكان في استقبال شكري والوفد المرافق له لدى وصولهم السلطنة، يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان.

وتأتي زيارة شكري في إطار جولته التي يقوم بها إلى عدد من الدول حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول.