شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود وصلاة الجنازة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وقال بيان من الديوان الملكى السعودى :"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع :"تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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