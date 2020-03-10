شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وقف أجهزة البصمة مؤقتا تحسبا لأنتقال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقف العمل بأجهزة البصمة داخل ديوان عام الوزارة بشكل مؤقت منعا لإنتقال عدوي كورونا بين العاملين نتيجة الإستخدام المشترك للعاملين بالوزارة.

وقالت وزارة الصحة أنه تم اعداد دفاتر ورقية خاصة بالحضور والإنصراف بشكل مؤقت لجميع الإدارات على أن يبدأ التوقيع فى الدفاتر الورقية من غدا الأربعاء 11 مارس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التوقيع من جانب جميع الموظفين فى الدفاتر فى خانتى الحضور والإنصراف وشددت على ضرورة الإلتزام لكون المستحقات المالية سيتم صرفها طبقا لكشوف الانتظام بنهاية كل شهر من واقع دفتر الحضور والانصراف.

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دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.