شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة الخميس لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس لسوء الطقس، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وزيرة الصحة: 59 حالة مصابة بفيروس كورونا و خطة مصر الاحترازية قوية

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن مؤتمر وزيرة الصحة والسياحة اليوم، للحديث عن أخر أوضاع تطورات فيروس كورونا ،من مصلحتنا أن تتضح الحقيقة للجميع.

رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس لسوء الطقس

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وزير الأوقاف: كورونا ليس له علاقة بالإيمان والكفر..والفيس بوك لن يقود الدولة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعى يقودها شباب ينتمون لجماعات متطرفة وتنظيمات دولية، تسعى لاستغلال موضوع فيروس كورونا فى اختراق المساجد، من خلال إعلانهم عن صلاة الحاجة بشكل جماعى.

إنفوجراف لمركز معلومات مجلس الوزراء: مصر الأولى إفريقيا فى إنتاجية العامل

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على احتلال الشباب المصرى المركز الأول فى إنتاجية العامل على مستوى القارة الأفريقية، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ولفت التقرير إلى أن سوق العمل المصرى يتمتع بنسب مرتفعة من العمالة الماهرة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تقوم بطفرة كبير من حيث إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة التعليم ما قبل الجامعي.

رائد الأعمال محمد وحيد: كل شاب مصرى لديه فرصة لأن يكسب 7 دولارات فى الساعة

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، إن نظرة كثيرين من الشباب فى مصر لمنظومة العمل والاقتصاد الرقمى ما تزال قاصرة وفى حاجة ماسّة للتطوير، لا سيّما فى ظل الفرص الواسعة التى تتيحها الآليات المبتكرة لخلق الوظائف وتوليد الأعمال، لافتا إلى أن كل شاب مصرى يمتلك قدرا من المعرفة والإجادة لمكونات هذا العالم يُمكنه توليد دخل قياسى بالنظر إلى متوسط الأجور فى مصر، وقد يصل الأمر إلى ربح نحو 7 دولارات فى الساعة.

الإندبندنت: ترامب يخشى محاولة الصحفيين الإصابة بكورونا عمدا لنقل الفيروس إليه

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تقارير أفادت أن الرئيس دونالد ترامب "خائف" بسبب فيروس كورونا ويخشى أن يحاول الصحفيون الإصابة بالمرض عمداً من أجل نقله إليه.

وزير الرياضة : بطولة الدورى مستمرة ولا نية للتجميد

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن بطولة الدورى العام مستمرة، وفى مواعيدها، ولم يتم تجميدها حتى الآن، ولا نية لتجميدها فى الوقت الحالى، ما لم يجد جديد.

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وزير النقل: تعاقدنا على شراء 260 جرار جديد للسكة الحديد وإصلاح 172

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بورش ايرماس بالسكة الحديد المتخصصة فى صيانة وعمرة الجرارات، لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الـ 41 جرار فى إطار تنفيذ العقد الذي ابرمته هيئة السكك الحديدية مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، والذي شمل تصنيع وتوريد 50 جرار جديد، وتحديث 50 جرار من الاسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ 41 جرار أخرى من الاسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص بـ 141 جرار حيث شاهد الوزير اعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريين.

تفاصيل رحلة الرعب فى تونس بعد هروب مسن مصاب بكورونا إلى فرنسا





أثارت تفاصيل عملية هروب كهل تونسى(73 سنة)مصاب بفيروس كورونا من تونس إلى فرنسا على متن الرحلة رقم 246 التابعة للخطوط الجوية التونسية مساء أمس الاثنين، الكثير من الجدل والتساؤلات التى رافقت فرار المصاب من مدينة بنزرت ثم وصوله إلى تونس العاصمة ، والصعود على متن الطائرة رفقة ابنته في رحلة وصفتها وسائل الإعلام التونسية بـ"رحلة الرعب".

طفلة 7 سنوات.. أصغر حالة إصابة بكورونا فى الولايات المتحدة.. اعرف قصتها

سجلت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، والفتاة من ضاحية برونكس فى ولاية نيويورك، حيث أجرت اختبارا وثبت إيجابيته، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

رئيس جمعية التدخين وأمراض الصدر: أجهزة البصمة والبنكنوت الملوث ينقل كورونا

أكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا لـ"الخليج 365 أن جهاز البصمة فى المؤسسات وأوراق البنكنوت الملوثة بـ"فيروس كرونا" تنقل العدوى، وقال المغازى: فيروس كورونا يعيش على الأسطح ومنها أوراق البنكنوت والعملات المعدنية وأجهزة البصمة لمدة 10 ساعات وبالتالى فإن استعمالها بعد أشخاص مصابين ينقل العدوى.

وزير الأوقاف: يجوز إلغاء صلاة الجمعة حال تسببها فى هلاك أو خطر على الأرواح (فيديو)

شرح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة خلال صلاة الجمعة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كاشفا عن التوجيه بأن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد عن ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الآذان والإقامة فى الصلوات.

رسميا.. إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسى الأوروبية بدون جمهور

أعلنت ولاية بافاريا إقامة مباراة بايرن ميونخ الألمانى وتشيلسى الإنجليزى، المقرر إقامتها يوم 18 مارس الجارى، على ملعب "إليانز آرينا"، فى إياب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، بدون حضور جماهيرى كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الفاتيكان يغلق ساحة القديس بطرس والكنيسة الكبرى تجنبا لتفشى فيروس كورونا

أعلنت الفاتيكان اليوم الثلاثاء ، غلق ساحة القديس بطرس الرئيسية والكنيسة الكبرى بوجه السياح تجنبا لتفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وأعلن المكتب الصحفى للفاتيكان، الأحد أنه تقرر إغلاق متاحف الفاتيكان حتى مطلع أبريل المقبل للمساعدة فى احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، أن متاحف الفاتيكان تضم بعضًا من أعظم المجموعات الفنية فى العالم، بما فى ذلك أعمال للرسامين الايطاليين مايكل أنجلو ورفائيل.

أغنية لاتينية من 2019.. حسن شاكوش يقع فى فخ الفبركة بسبب ميسى.. اعرف القصة

ثقة كبيرة تحدث بها المغنى الشعبى حسن شاكوش في أحد البرامج التليفزيونية، وهو يلعن أن نجم برشلونة، الأرجنتينى ليونيل ميسى يسمع مهرجان "بنت الجيران" وهو يقود سيارته، مؤكدا أنه حينما ينشر فيديو عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، تكون موثوقة، وأن شاشة كاسيت سيارة ميسى يظهر بها اسمه "حسن شاكوش".