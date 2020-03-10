شكرا لقرائتكم خبر عن إيران وكورونا.. ممرضة تروى لحظات الرعب من الفيروس القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الفزع تنتاب الإيرانيين بعد خروج فيروس كورونا عن السيطرة فى البلاد. حصد الفيروس 291 قتيلا، وأصاب أكثر من 8 آلاف حالة. فشل الحكومة الإيرانية فى مواجهة الفيروس آثار عاصفة من الجدل. وعلى منصات التوصل الاجتماعى، تداول الإيرانيون قصصاً مأساوية. من بين تلك القصص مقطع فيديو لممرضة تنهار فى البكاء. شهدت الممرضة وفاة 100 حالة أمامها بالفيروس. Advertisements توسلت في الفيديو للإيرانيين للبقاء بمنازلهم. وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين. وكانت النائبة بالبرلمان الإيرانى فاطمة رهبر أخر المتوفيين من المسؤولين. وفي الثانى من مارس توفى محمد مير محمدى عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام. كما أصيب مساعد وزير الصحة وعضو آخر بالبرلمان بالفيروس. وتمتد القائمة وتتزايد، فهل تنجح إيران فى هزيمة كورونا ؟!

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