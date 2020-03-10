شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب قيادات المترو بتطهير القطارات وتعقيمها يوميا ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2018/2019، مع إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل الجيد والحرص على استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب، مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق كون المترو ينقل يوميا ما يقرب من 3 مليون راكب.

وفى نهاية الاجتماع طالب وزير النقل تطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يومياً أثناء وبعد انتهاء التشغيل، وأيضاً وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأيضاً التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض، كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.

وقرر وزير النقل خلال الجمعية العمومية تجديد الثقة في المهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للشركة.

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كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هى أي شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.