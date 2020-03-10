شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 168 إيطاليا بسبب كورونا خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 631 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا من 463 إلى 631.

كانت تقارير إعلامية، أفادت أن "المريض رقم واحد" بكورونا فى إيطاليا، أول حالة سجلت الإصابة بالفيروس التاجى، يستطيع الآن التنفس من تلقاء نفسه، بعد أن كانت توقفت أجهزته التنفسية عن العمل لمدة 18 يومًا بعد تشخيص إصابته بالمرض ووضعه على أجهزة تنفس صناعى.

وقال جوليو جاليرا مستشار الرعاية الاجتماعية فى منطقة لومباردى إنه تم نقل ماتيا (38 عاما) من العناية المركزة فى مستشفى فى بافيا.

أما فيما يخص الزوجة المريض الحامل فى الشهر الثامن "فالنتينا "، التى أثبتت إصابتها بالفيروس التاجى والتى تم نقلها إلى مستشفى ساكو فى ميلانو، فهى الآن فى المنزل، وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن كل من الأم وابنتها فى حالة جيدة.