شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الطقس الأيام القادمة صعب على الدلتا والصعيد.. وزودنا الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن البلاد ستشهد حالة طقس سيئة خلال الأيام القادمة أيام "الخميس والجمعة والسبت"، وإن هذا الموجة ستكون صعبة على الدلتا والصعيد، مشددا على أن وزارة الرى والموارد المائية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يخصها، قائلا: "زودنا الطوارئ ووقفنا كل الإجازات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الرى والموارد المائية، لمناقشة أكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، حيث يواجه أعضاء البرلمان الوزير بقصور فى أداء الوزارة فى عدد من الأمور مثل نقص مياه الرى والذى تسبب فى بوار بعض الأراضى، والتعديات على نهر النيل، وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الرى والموارد المائية، انتقاد رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين واضعى اليد عليها، كما تتناول الأدوات الرقابية ترك مخلفات الترع بعد تطهيرها وعرقلة الوزارة للمشروعات المقامة على أراضيها وتلوث مياه النيل والتعدى عليه.

وأشار الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد من السيول، حتى لا تتكرر المشاكل التى حصلت في 2016، ولفت إلى تخصيص مليار و400 مليون لتطهير المجارى المائية بمساحة 55 ألف كيلو، قائلا: "جزء تعمله وزارة الموارد المائية والرى، وجزء تنفذه المحليات، وبالنسبة للتغطيات، عاملة زى واحد بيحط دماغه في الرمل أو بيحط سجادة وتراب تحتها، لازم ترجع للمصدر بمعالجة الصرف الصحى عشان متوصلش للمياه".

وأوضح أنه يتم تطوير 588 محطة رفع، قائلا: "لو غرقت محطة واحدة ممكن مدينة كاملة تغرق"، ولفت إلى أن مؤشر الأداء يرتبط بعدد الشكاوى، وأن عدد الشكاوى في 2018 كان 8 آلاف شكوى من المياه، وفى السنة الماضية بلغ 4927 شكوى، وأوضح أن هناك أولويات، فتم تنفيذ 92 محطة خلط وسيط، للاستفادة من المياه.

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