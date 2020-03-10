شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار:الوضع بمصر مطمئن ولم نمنع مواطنى أى دولة من دخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة فى العالم كله يواجه أزمة انتشار فيروس كورونا، إلا أن مصر الوضع بها مطمئن للغاية ولم نمنع مواطنى أى دولة من زيارة مصر، مضيفا: لايوجد غلق لأى معابد أو مواقع آثرية داخل الجمهورية، والمدن السياحية تستقبل السائحين بشكل طبيعى، واليوم كان هناك 3400 أجنبى يزورون معبد الكرنك بالأقصر.

ولفت "العنانى" إلى أن وزيرة الصحة أعلنت اليوم نتائج العينات العشوائية التى تم اتخاذها للعاملين والسائحين فى الاقصر، والتى أظهرت سلبية العينات بنسبة 100%، مشددا على أن الوضع مطمئن طالبا من السفراء الأجانب فى مصر نقل الصورة لبلادهم، قائلا:"السفراء تواصلوا معى خلال الأيام الماضية للاطمئنان على السائحين، واليوم اطمئنهم جميعا وأطلب منهم نقل الصورة لبلادهم".

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على إنقاذ أثار النوبة من الغرق بالتعاون مع اليونسكو، حيث أكد العنانى على أن هذه المناسبة تؤكد على الشراكة القوية بين مصر واليونسكو، لافتا إلى أن هناك 50 دولة حول العالم شاركت فى عملية الانقاذ بتكلفة 24 مليون دولار.

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وشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى جولة بصحبة عدد من السفراء الاجانب بمصر منهم سفير إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وأعضاء مجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية داخل المتحف القومى للحضارة وقاعاته.