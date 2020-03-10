شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: وسائل توعوية على كافة الوسائل الإعلامية بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه ليس من مصلحتنا فى الحكومة المصرية إخفاء آى شئ بشأن فيروس كورونا، متابعا:"نحن من الدول منخفضة الإصابة و أى تطور سيحدث ستبادر الحكومة للإعلان عنه ولا داعى للاستسلام للشائعات".

وأضاف أسامة هيكل، أنه بداية من الغد سيكون هناك وسائل توعوية على كافة الوسائل الإعلامية بشأن فيروس كورونا، مضيفا أن مصر من أوائل الدول التى ستعمل بالكشف الطبى السريع للوافدين من الخارج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والدولة للإعلام.

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وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليومأمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذى تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفىحميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة،تيسيراً من الحكومة على المواطنين.