شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يُسلم نظيره الإماراتى رسالة السيسى إلى الشيخ خليفة بن زايد بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، بنظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك لتسليم رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص على نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة الإمارات الشقيقة، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وقام بتسليم نظيره الإماراتي الرسالة الموجّهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعربًا عن التطلُع إلى مواصلة دولة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر مؤخراً عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير في شأن ملف سد النهضة.

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وأوضح حافظ أن وزير خارجية الإمارات أكد على مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري، كما أكد الوزير الإماراتي على ما تمثله العلاقة مع مصر الشقيقة من أهمية خاصة لبلاده، مشدداً على ارتباط الأمن القومى لكل من البلدين الشقيقين.