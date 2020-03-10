شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعد فريقا طائرا من التمريض لمكافحة عدوى كرونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان منشورا عاما إلى جميع مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتنبيه على التمريض ورئيساتهم بعدم غلق التليفون المحمول طوال الوقت.

ووجهت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة المديريات بالمحافظات بعمل ما يسمى بالفريق الطائر بكل مديرية على أن يكون لديه معلومات كافية عن مكافحة العدوي والوقاية من فيروس كرونا، والتعامل مع حالات العزل على أن لا يقل العدد عن 100 ممرض وممرضة وتجهيز كشف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ترسل للإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وادارة الطب العلاجي .

وأوصى المنشور بضرورة التدريب لجميع افراد هيئة التمريض على مستوى المستشفيات والوحدات عن كيفية الوقاية من مرض الكورونا مع إرسال تقرير يومى للإدارة المركزية للتمريض عن الإعداد التي تم تدريبها.

كانت وزارة الصحة دعت والسكان المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية. Advertisements وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة وفقا لبيان صحفي قال أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.



