"الري" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية التابعة للوزارة لاستعراض خطة مواجهة النوة القادمة من الأمطار والسيول التي تضرب البلاد خلال الفترة الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لكافة أجهزة الوزارة، مع مراجعة محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود وتخفيض المناسيب، خصوصا في الدلتا، ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ، فضلا عن التنسيق مع المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف.

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كان مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري قد رصد تعرض البلاد لموجه شديدة من الأمطار والعواصف والرياح خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن معدلات الأمطار قد تصل في بعض المحافظات إلى 40 مللي.

وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وأيضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجة أمطار شديدة، ما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل معها.

يشار إلى أنه تم استعراض استعدادات الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات القادم من خلال تطهير وصيانة الترع والمصارف، والتأكيد على جاهزية محطات الطلمبات، في ضوء خطة الوزارة السنوية التي تهدف إلى الوفاء بتلبية كافة الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة وكافة الأغراض.