نائب وزير السياحة تتفقد المواقع الأثرية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اليوم الثلاثاء عددا من المواقع الآثرية والسياحية في محافظة الأقصر حيث زارت معابد الكرنك والاقصر وعددا من الفنادق الثابتة والعائمة .

والتقت شلبي - خلال زيارتها - عددا من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة منهم من دولة فرنسا وألمانيا واسبانيا وامريكا وانجلترا والبرتغال، حيث أشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان على صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي، معربين عن أن هذه الإجراءات تجعلهم يشعرون بالاطمئنان.

كما أعربوا عن سعادتهم بالتجول داخل المواقع الاثرية المختلفة في الاقصر ويستمتعون بجوها الدافئ والمشمس.