نائبا "الطيران والسياحة" يتفقدان خطة مواجهة كورونا داخل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تفقد نائب وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع و نائبة وزير السياحة والآثار السيدة غادة شلبى ، مطار القاهرة الدولى ، وذلك وفقاً لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ، حيث قاما النائبان بزيارة لمكاتب الحجر الصحي بالمطار للإطمئنان على تدقيق الإجراءات الإحترازية وطرق الفحص الطبى التى تطبقها فرق الحجر الصحى التابعة لوزارة الصحة والسكان على الركاب والسائحين الوافدين على متن جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار القاهرة .

وذكرت وزارة الطيران فى بيان اليوم الثلاثاء ،أن النائبين قاما بالاطمئنان علي صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على خطة التأمين الوقائية التى وضعتها وزارة الصحة حيال التصدى لتسلل الفيروس داخل البلاد ، وكذا استعدادات وجاهزية المطار لتطبيق الإجراءات الصحية والتعقيم اللازمة وكيفية تعامل العاملين مع الركاب الوافدين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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وفي نهاية الجولة تفقدا النائبان المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة و الآثار المتواجدة داخل المطار للتأكد من تنفيذ التعليمات التى وجه بها وزيرى السياحة والطيران خلال الجولة التى قاما بها مؤخراً بمطار القاهرة من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والتي تعمل على جذب المسافرين والتعريف بالأماكن السياحية داخل جمهورية مصر العربية .

كما قام الطيار منتصر مناع والسيدة غادة شلبي بتفقد موقع متحف الآثار بالمطار للوقوف على آخر المستجدات .

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