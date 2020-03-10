أخبار مصر | العناني: افتتاح قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة خلال أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: افتتاح قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف الحضارة سيشهد قريًبا افتتاح قاعته الرئيسية والتي تحكي حضارات مصر عبر التاريخ، وكذلك افتتاح قاعة المومياوات الملكية والتي سيتم نقلها بموكب عالمي.

جاء ذلك خلال كلمة العناني في احتفالية "مرور 40 عام على إنقاذ آثار النوبة"، التي انطلقت منذ قليل بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحضور 25 من سفراء دول العالم.

وأشار العناني إلى أن موكب نقل المومياوات الملكية سيكون عالميًا حيث أنه موكب نقل أعظم ملوك مصر الذين حكموها في العصور القديمة، حيث سيتم نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا.