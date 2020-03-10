أخبار مصر | ملصقات ومنع الشيشة.. أحياء القاهرة تحارب فيروس كورونا القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملصقات ومنع الشيشة.. أحياء القاهرة تحارب فيروس كورونا القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية، ضد فيروس "كورونا" المستجد، بجميع القطاعات بالمحافظة، والعمل على الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

وشدد "عبدالعال" على أهمية توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة؛ لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

ومن جهته اجتمع العميد حاتم السبع رئيس حي الخليفة، مع وحدة الرصد البيئي بالحي ومتعهدي الجمع السكني، والمتابعة الميدانية، لمناقشة جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الأجهزة المعنية، بتطهير المقر الرئاسي للحي بداخله وخارجه، والمركز التكنولوجي، بالإضافة إلى أماكن جامعي القمامة، ويأتي ذلك في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمتعاملين معهم.

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ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وفي ذات الإطار، قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة لإخلاء المقاهى بنطاق الحى من الشيشة، والتى تضر بالبيئة وصحة المواطنين كإجراء احترازي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك كإجراء احترازى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أشرف بهجت في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن الحملات على المقاهي والمطاعم مستمرة، لأخذ كافة التدابير الاحتياطية للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن ناحيته شن اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة مكثفة على المقاهي التي تقدم شيشة للمواطنين بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات.

وقال "هاشم" إن الحملة شملت التفتيش على محال العصائر وإلزامهم بتقديم المشروبات في أكواب مستخدمة مرة واحدة، كذلك طعام الشوارع ومنع البيع في أطباق متعددة الاستخدام.