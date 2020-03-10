أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: نقل مقبرة "توتو" يماثل ما تم بأبو سمبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: نقل مقبرة "توتو" يماثل ما تم بأبو سمبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن تقطيع مقبرة توتو المكتشفة في سوهاج ونقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة يماثل ما تم في أبو سمبل منذ أعوام طوال ولكن بأيدي مصرية خالصة.

جاء ذلك خلال كلمة العناني في احتفالية "مرور 40 عاما على إنقاذ آثار النوبة"، التي انطلقت منذ قليل بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحضور 25 من سفراء دول العالم.

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وتابع العناني: "زملائي في المجلس الأعلى للآثار عندما اكتشفنا المقبرة وهي في قلب الصحراء بعيدة عن مسارات الزيارة، قالوا بنقلها إلى متحف العاصمة، وذلك بأيديهم مكررين ما فعلته اليونسكو منذ سنين.

وأضاف العناني: أدعوا كل الحضور لافتتاح متحف العاصمة منتصف 2020 ومشاهدة المقبرة بكامل رونقها وبهاء ألوانها وذلك بأيدي المرممين المصريين.

يذكر أن حملة إنقاذ آثار النوبة بدأت في مارس 1960 وانتهت في 10 مارس 1980 ويمر عليها اليوم 40 عامًا، وشاركت اليونسكو في إنقاذ 6 مواقع أثرية أيضًا منها موقع أبو مينا في الإسكندرية، والثاني طيبة وجبانتها، القاهرة التاريخية ، منف وجباناتها، آثار مصر في النوبة من بأو سمبل إلى فيلة، وسانت كاترين.