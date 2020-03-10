أخبار مصر | العناني: مصر من مؤسسي اليونسكو.. واستطعنا إنقاذ تراثنا في النوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: مصر من مؤسسي اليونسكو.. واستطعنا إنقاذ تراثنا في النوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر دولة من الدول المؤسسة لليونسكو، ونحتفل اليوم بمرور 40 عام على أكبر حملة دولية لإنقاذ التراث الإنساني في منطقة النوبة.

جاء ذلك خلال كلمة العناني في احتفالية "مرور 40 عام على إنقاذ آثار النوبة"، التي انطلقت منذ قليل بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحضور 25 من سفراء دول العالم.

وأضاف العناني أن الحملة بدأت في مارس 1960 انتهت 10 مارس 1980 ويمر عليها اليوم 40 عامًا، وشاركت اليونسكو في إنقاذ 6 مواقع أثرية أولها موقع أبو مينا في الإسكندرية، والثاني طيبة وجبانتها، القاهرة التاريخية، منف وجباناتها، اثار مصر في النوبة من أو سمبل إلى فيلة، وسانت كاترين.

بدأت الفكرة عام 1960 في الاجتماع الـ 55 للجمعية العامة، عندما قررت مصر بناء السد العالي وهو ما سيمثل تهديدًا لآثار النوبة، وبدأت حملة لإنقاذ آثار النوبة بمشاركة 50 دولة والتي استمرت حتى 1980.

وأكد العناني أن النوبة جزء مصري أصيل، ولدينا فيها عدد كبير من المعابد المصرية القديمة، والتي تقع الآن خلف السد العالي حيث تنقلك الرحلة هناك إلى عالم آخر من المتعة، ومنها معبد الدر معبد دكة معبد جرف حسين ومعبدي أبو سمبل.

