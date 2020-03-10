مصر | نشرة حوادث الخليج 365: توجيهات وزير العدل بشأن كورونا.. واعترافات المتهم بهتك عرض طفلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: توجيهات وزير العدل بشأن كورونا.. واعترافات المتهم بهتك عرض طفلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

اختل توازنها.. النيابة تصرح بدفن جثة فتاة أبو النمرس

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة المنزل بمنطقة أبو النمرس، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

للمزيد هنا بسبب "كورونا".. وزير العدل يصدر توجيهات عاجلة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا.

للمزيد هنا السجن سنة لـ"زياد العليمي" بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه، على عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني.

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كانت بتفتح الشباك".. سقوط فتاة من أحد العقارات بالجيزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، إذ تبين أن المتوفاة "نرمين.خ.م"، 17 سنة، كانت تقيم داخل شقة بالطابق الثاني، صحبة أسرتها منذ عدة سنوات، وأمس الاثنين، كانت تفتح نافذة الغرفة وهي واقفة على "السرير".