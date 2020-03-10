شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تكلفتها الاستثمارية 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت ضعف هذا الرقم في المشروعات القومية خلال الفترة الماضية.

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النوب اليوم الثلاثاء أنه تخصيص مليار و400 مليون لتطهير المجاري المائية بمساحة 55 ألف كيلو، قائلا: جزء تقوم به وزارة الموارد المائية والرى، وجزء تنفذه المحليات، ونعمل في سيناء والصعيد لحمايتهم من السيول، حتى لا تتكرر الحوادث التي حدثت في 2016.

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وأضاف أنه يتم تطوير 588 محطة رفع، قائلا: «لو غرقت محطة واحدة ممكن مدينة كاملة تغرق»، ولفت إلى أن مؤشر الأداء يرتبط بعدد الشكاوى، وأن عدد الشكاوى في 2018 كان 8 آلاف شكوى من المياه، وفى السنة الماضية بلغ 4927 شكوى، وأوضح أن هناك أولويات، فتم تنفيذ 92 محطة خلط وسيط، للاستفادة من المياه.

وقال إن من ضمن الأولويات تنفيذ 92 محطة خلط، وإنشاء 30 منشأ سحارات ومراكز، وهناك خطة قومية للري الحديث.

وقال عبدالعاطي: لدينا أولويات ومحددات مالية وبشرية والاولويات توصيل المياه لكل مستأجر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برفع 14 مليون قمامة كل عام، مطالباً بتفعيل الرقابة على المخلفات البلاستيكية في نهر النيل، وزيادة الوعي بين الماطنينن .

وأضاف: «قدمنا منذ سنين قانون الموارد المائية ونوقش في لجنة الزراعة والري وأطالب بالاستعجال في إصداره وتقنين التعديات والتعامل مع منافع الري فاحتياجاتي المالية ضعف المخصص لنا، والخزنة فارغة، وهدفي خدمة الناس ومن وثقوا فينا».