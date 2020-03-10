شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يحذّر من موجة أمطار «أصعب» من الماضية يومي الخميس والجمعة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن موجة الأمطار المتوقع سقوطها في مصر يومى الخميس والجمعة المقبلة ستكون اصعب من الموجة الماضية، وتحتاج إحتياطات مخصوصة للتعامل معها.

وكشف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النوب للرد على طلب إحاطة حول إستعدادت الوزارة لمواجهة السيول وكيفية الاستفادة من استخدام مياة الأمطار، اليوم الثلاثاء، عن قيام الوزارة بإتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة السيول، منها تقليل حجم المياة من السد العالى، والاعتماد على مياة الامطار التي تسقط على على مخرات السيول، لافتاً إلى أن الوزارة انشأت 32 محطة رفع ب 3 مليار جنيه، و290 بحيرة و590 خزان أرضى وحواجز ب 3.5 مليار.

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واشار إلى أن الوزارة قامت بأعمال حماية في الصعيد بعمل مسارات لمياه الأمطار إلى مجرى النيل، وهذا ما سيتم التعامل معه خلال الأمطار المتوقعة أيام الخميس والجمعة، لافتا إلى أن الوزارة ليس لديها اختصاصات في مواجهة الأمطار داخل المدن .

وتابع الوزير: هناك خطة كبيرة لعمل مجموعة من السدود في شمال سيناء، مؤكدا أن الإجراءات الإحترازية التي أخذتها الوزارة حافظت على منشأت بقيمة 100 مليار جينه، كان من الممكن أن يتم تدميرها فضلاً عن الخسائر البشرية والزراعية.

ولفت الوزير إلى أن هناك مراكز طوارئ وغرفة سيول، فيها كل الدولة ويتم التنسيق قبل الأمطار المتوقع سقوطها ب 72 ساعة، ويتم التنسيق بين كل الاجهزة سواء كانت المحليات والاسكان، والتنسيق مع المحافظات والقوات المسلحة كما يوجد في غرفة السيول رئيس الوزراء، ويصدر توجيهاته بإستمرار في التعامل مع المستجدات، مؤكداً أن إجراءات الحماية لن تمنع الاضرار ولكن تقلل منها.