شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مصر دخلت حزام الفقر المائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب أن البرلمان على ثقة كبيرة في القيادة السياسية بأنها ستحافط على حقوق مصر في مياه النيل، وعدم التفريط فيها على الإطلاق، كونها تمثل مسألة وجود، وحياة أو موت.

وأضاف «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء والتي نظرت طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي قائلا: «كلنا ثقة في القيادة السياسية بأنها ستحافط على حقوق مصر في مياه النيل، ولا يمكن أن تفرط فيها على الإطلاق لأنها مسألة وجود وحياة أو موت. ولذلك لدينا كل الثقة في القائمين على التفاوض تحت القيادة السياسية الوطنية، والتي دائما وأبدا نجد حقوق مصر والمصريين حاضرة لديها وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار».

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن وزارة الري وعدد من العلماء يؤدون أداءً جيداً سواء فيما يتعلق بملف الري في الداخل، أو من خلال الجهد الذي تبذله وزارة الري مع وزارة الخارجية وكل الأجهزة المعنية فيما يتعلق بالتفاوض بشأن سد النهضة«.

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وتابع :«كلنا ثقة في القيادة السياسية فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بملف نهر النيل.. وزير الري ووزير الخارجية وكل الأجهزة المعاونة يعملون ليلا ونهارا لأجل هذا الملف سواء في اجتماعات هنا أو في الخارج، خاصة في واشنطن».

وأشار عبدالعال إلى أن مصر دخلت حزام الفقر المائي، وأصبحت الحصة المحددة لها من مياه نهر النيل غير كافية بكل المقاييس، وأن المجهود الذي يُبذل بشأن المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه لا يعوض إلا نسبة ضئيلة، وأن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب سواء للزراعة أو للشرب.

وفيما يتعلق بزراعة الأرز، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه المسألة محكومة بالمياه، حيث تحتاج زراعة الأرز إلى مياه كثيرة، مثل قصب السكر، ومن ثم لابد من الخروج من نظرية الري بالغمر إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل التنقيط.

وفيما يخص استخدام مياه الأمطار، أكد عبدالعال على ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في أحواض في بعض المناطق، أو دخولها في مياه الصرف ليتم معالجتها معالجة ثلاثية، واستخدامها في بعض الحالات.