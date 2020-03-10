شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: انتهاء عزل 8 صينيين بحوش عيسى «دون أعراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة حوش عيسى انتهاء فترة عزل 8 صينيين من العائدين من دولة الصين، من العاملين في المنطقة الصناعية في حوش عيسى، دون ظهور أي أعراض مرضية خاصة بفيروس كورونا عليهم.

وأصدرت الإدارة بيانًا جاء فيه: «بخصوص الصينيين المتواجدين بالمنطقة الصناعية وعددهم 8 أشخاص، وصلوا إلى مصر يومى 27 يناير و2 فبراير على التوالى، وتوجه فريق عمل الترصد بالإدارة في نفس يوم الوصول، وتم عزلهم بمحل إقامتهم لمدة 14يومًا، وهي فتره حضانة مرض كورونا، وتمت مراقبة جميع المخالطين لهم، ولم تظهر أي أعراض أو مضاعفات على أي منهم نهائيًا، وهم في حالة طبيعية، وتم اتخاذ كافة الاحتياطيات الوقائية طبقا لتعليمات الوزارة ومديرية الصحة بالبحيرة»، وحمل عنوان «ردًا على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ڤيروس كورونا».

وأضاف البيان: «نحيط علم أهالي حوش عيسي الكرام بأنه يوجد قسم لترصد الأمراض المعدية بالإدارة الصحية بحوش عيسى، وهو المسؤول عن متابعة أي وافد من خارج البلاد، ويتم إخطارنا فورًا بموعد وصوله وعنوانه وجميع بياناته والبلد القادم منها، وتتم متابعة أي وافد ومراقبة المخالطين له ضد جميع الأمراض المعدية المنتشرة حسب كل دولة، وفترة حضانة كل مرض».