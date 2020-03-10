شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: فيروس كورونا ضعيف.. والصبر هو الحل لمواجهته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن فيروس كورونا ضعيف، وقابل للعلاج وغير قاتل، والحل الوحيد لمواجهة الفيروس هو الصبر وعدم الفزع.

وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية «mbc مصر»، أن نسبة الشفاء من الفيروس تتجاوز الـ80%، والمصابون بالفيروس كبار في السن ومرضى الأمراض المزمنة.

واكد أن حالة الهلع التي يعيشها الشعب المصري ليس لها داع، موضحًا أن العالم أجمع يبذل جهودا قوية للكشف عن المصل الخاص للفيروس، ولكن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، وتسبب في شل حركة مواطني عدد من الدول.