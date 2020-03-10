شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر إلغاء التوقيع بالبصمة والعودة لـ«الدفاتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلغاء التوقيع بالبصمة، لحضور وانصراف الموظفين داخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية في المحافظة، والعودة لنظام التوقيع في الدفاتر أو استخدام نظام التوقيع بالكارت أو جهاز بصمة العين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت المحافظة منشورًا تم تعميمه على الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات المحافظة ومنطقة البحيرة الأزهرية بإلغاء نظام التوقيع بالبصمة.