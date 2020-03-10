شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر 1.9% في فبراير انخفاضًا من 2.7% في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال البنك المركزي، الثلاثاء، إن التضخم الأساسي في مصر هبط إلى 1.9 بالمائة على أساس سنوي في فبراير من 2.7 بالمائة في يناير. ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية.

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