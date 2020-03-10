شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل 77 شاحنة من السلع المتنوعة إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدخلت السلطات المصرية كميات من السلع المتنوعة إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى بشمال سيناء. وأكد مصدر مسؤول أنه تم ادخال 77 شاحنة من البضائع إلى قطاع غزة من بينها 11 شاحنة تقل 615 طنا من الأسمنت، 56 شاحنة تقل 2520 مترا مكعبا من الحصمة «الزلط الصغير، 8 شاحنات تقل 415 طنا من الحديد، وشاحنتان تقلان 352 برميلا من البيتومين الخاص برصف الطرق.

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