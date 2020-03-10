شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريقي «أسيوط – دير درنكة» و«أسيوط – أبوتيج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رصف طريق «أسيوط – دير درنكة» بطول 17 كم بتكلفة 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى حتى محطة مسار رحلة العائلة المقدسة بدير العذراء بالجبل الشرقي كما تابع أعمال إعادة رصف طريق «أسيوط – أبوتيج – طما» لمسافة 3 كم بمركز أسيوط والتي يتم رصفها بصفة عاجلة وذلك حفاظًا على حياة المواطنين ومنع حوادث الطرق المتكررة.

Advertisements

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس نصر طبيخ، رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بمحافظة أسيوط، واللواء هشام الطويل، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبعض مهندسي الشركة المنفذة.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الرصف بطريق «أسيوط – دير درنكة» والذي بدأ العمل به لإعادة رصف الطريق ورفع كفاءته باعتباره من الطرق الهامة لإحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدير السيدة مريم العذراء بالجبل الشرقي بقرية درنكة، معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات الطرق ومحاور التنمية التي يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لاستجابته السريعة للبدء في رصف الطرق بالمحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق «أسيوط – أبوتيج – طما» لمسافة 37 كيلو والتي سيتم العمل بها على مرحلتين، وبدأ العمل في مسافة 3 كم من الطريق بعد أن تم اسنادها إلى شركة جديدة، وذلك في استجابة سريعة لطلبات المواطنين وتسهيلًا لحركة النقل والمواصلات ورفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين، وتنفيذًا لخطة الدولة للتوسع في مشروعات الطرق والكبارى ورفع كفاءة البنية التحتية لاستكمال مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.