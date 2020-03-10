شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب حسن رئيسًا لحزب مستقبل وطن.. وأشرف رشاد نائبًا له والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تولى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة حزب مستقبل وطن، كما تولى المهندس أشرف رشاد الشريف، منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.
وجاء في بيان الحزب، الصادر الثلاثاء: «في إعادة تشكيل المشهد السياسي بما يحقق إرساء دعائم الدولة وسعيًا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات والانتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل».
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