لتسهيل مروره من الأكمنة.. ضبط عامل متهم بانتحال صفة وكيل نيابة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل، متهم بانتحال صفة وكيل نيابة بالنزهة؛ للنصب على المواطنين.

البداية أثناء مرور النقيب أحمد التطاوي، ضابط مباحث محاور ميناء القاهرة الجوي، أسفل كوبري الحرفيين -دائرة قسم شرطة النزهة-، اشتبه في "ح. ح." أثناء استقلاله سيارة، وبسؤاله ادعى أنه يعمل وكيل نيابة وقدم كارنيه مزور، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا قتل وسرقة.

بمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط أقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة.

حُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة؛ للتحقيق.