مصاب بطلق ناري.. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

طلبت نيابة العياط، اليوم الثلاثاء، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية في العثور على جثة شاب فل منطقة العياط؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بفحص علاقات المجني عليه للتوصل للجاني، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العياط، من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر ف." مصاب بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين أن شخصًا أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار هاربًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.