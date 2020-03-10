قراران من وزير العدل داخل المحاكم لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.

وتضمنت الإجراءات توجيهات الوزير، بتقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين، يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أي عدوى بين المتقاضيين.

كما أصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقاري وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم أتباعها في هذا الشأن.

تأتي هذه الاجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصاً على صحة العاملين والمترددين عليها.